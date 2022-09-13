Başarılı oyunculuğuyla kendinden sık sık söz ettiren güzel oyuncu Hazal Kaya, üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu. Evlendiği yıl oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çift, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebek müjdesini vermişti. İkinci kez anne olacak olan güzel oyuncu, bir kız bebeği olacağını duyurmuştu.

Kızının adının Leyla olacağını açıklayan Hazal Kaya, önceki akşam katıldığı Umut Kurt ile Melisa İnci’nin düğün töreninden paylaşım yaptı.

Belirginleşen karnı ve mini elbisesiyle dikkat çeken Kaya, paylaşımının altına “Kızı düğün düğün gezdiriyorum” notunu ekleyerek tebessüm ettirdi.

İlginizi çekebilir: