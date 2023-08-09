Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile arkadaşı Selahattin Paşalı, geçtiğimiz gün Melike Şahin‘in Harbiye’deki konserine katıldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, “Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. ‘Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz’ şeklinde tepkiler oluyor. Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim. Yoksa inanın kilo almak umurumda bile olmazdı” ifadelerini kullandı.

Disney Plus‘un Türk yapımı dizileri ve filmleri yayından kaldırmasının ardından ‘Atatürk’ dizisinin de yayınlanmama kararı almasına ilişkin sorulan bir soruya ise Kaya, “Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.

Selahattin Paşalı ise yeni baba olmanın mutluluğunu paylaşarak “İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hâlâ şoktayım. Pera’dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım” dedi.