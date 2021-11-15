Hazal Kaya’dan dikkat çeken paylaşım: Aynen bu şekil bekliyorum

Oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında dünya evine giren Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali’nin doğumunun ardından uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda yeniden ekranlara dönme kararı alan güzel oyuncu, FOX’un yeni dizisi ‘Misafir’de başrol oynamaya başladı.

Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı dizide ‘Gece’ isimli bir karaktere hayat veren Kaya, yeni projeleriyle de izleyicisinin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor. Güzel oyuncu, çekimleri tamamlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisi ve ‘Benden Ne Olur’ isimli sinema filmi ile ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.

Hazal Kaya, sandalyede otururken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından “Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum” notuyla paylaştı.