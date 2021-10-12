Hazal Kaya’dan Altın Portakal izlenimi

Oyuncu Hazal Kaya instagram hesabından 58. Altın Portakal Film Festivali’ne katılmasıyla ilgili izlenimlerini paylaştı. Kaya, “Şahane filmler, çok etkileyici performanslar izledik, muazzam bir seçkiydi bence… Umarım vizyona girdiklerinde izlersiniz siz de!”

Muazzam bir seçkiydi

Güzel oyunucu Hazal Kaya paylaşımında şunları belirtti, “Son bir haftayla ilgili ne yazsam eksik kalacak… Hayatımın sonuna kadar anlatmaktan bıkmayacağım anılar biriktirdim. Tanıştığım için şükürler, teşekkürler ettiğim insanlar var gördüğünüz fotoğraflarda. İyi ki varlar… Haberleri var, mecburen hep olacaklar zira bilenler bilir böyle sevince musallat olurum. Şahane filmler, çok etkileyici performanslar izledik, muazzam bir seçkiydi bence… Umarım vizyona girdiklerinde izlersiniz siz de! Ah ne güzeldi… Ne şanslıyım.”

Kaya paylaşımına ayrıca ödül töreninde çekildiği fotoğrafları da ekledi.