Bugünkü köşe yazısında, “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı ve genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan eleştirilerin odağı olmuştu.

Genç ve başarılı oyuncu Hazal Kaya’ya ‘şımarık kız çocuğu modunda’ diyen Hakan’a sosyal medyada ‘oyuncu eleştirisi yapmak sana mı kaldı’ yorumları yapıldı.

Öte yandan Hazal Kaya, Ahmet Hakan’ın yazısına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız!” denilen açıklamada, “Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil.” sözleriyle Ahmet Hakan’a çok sert yanıt verildi.

İşte o açıklamanın tamamı:

İlgili haber: