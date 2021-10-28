Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın Beklenen Filmi Vizyon Tarihini Değiştirdi

Çekimlerinin üzerinden tam bir sene geçen “Benden Ne Olur” filmi yeni vizyon tarihiyle izleyicisiyle buluşacak. Med Yapım tarafından çekilen film, ilk gösterim tarihi belirlendiği zaman pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen zamandan sonra en son 2021’in Eylül ayında yayınlanması planlanan film yeniden vizyon tarihini ertelemişti.

Yeni vizyon tarihi 28 Ocak 202 olarak belirlenen “Benden Ne Olur” filminin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Nur Fettahoğlu ve Selin Şekerci yer alıyor. Murat ve Emrah Kaman’ın senaryosunu yazdığı, Aslı Kızmaz’ın kitabından uyarlanan film, Sertab Bal adında genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

“Benden Ne Olur” Filminin Konusu

Sertab Bal, her kadının, belki de herkesin, izlediği zaman kendinden birşeyler bulabileceği bir karakter. Etrafındaki insanlardan tarafından beklenen ‘düzenli’ hayata başlayamamış 28 yaşındaki Sertab, sürekli farklı şeyler isteyen, kalıplardan uzak, kimlik arayışında olan genç bir kadındır.

Ablası Harika’nın evini yakması sonucu, evsiz ve beş parasız kalan Sertab, ablasının ona “senden hiçbir şey olmaz” demesiyle büyük bir kırılma anı yaşar ve “benden ne olur” herkes görecek” diyerek kendisine söz verir. Sertab’ın aşk, eğlence ve başarı dolu macerası aldığı bu kararla başlar.