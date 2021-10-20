Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy’un Yeni Dizisinin Adı Açıklandı

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Japonya’nın en ses getirmiş yapımlarından Oasis uyarlaması yeni dizinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Buğra Gülsoy, Hazal Kaya ve Ozan Dolunay’ın haricinde Selen Öztürk, Bülent Şakrak, Elçin Altamgüç, Nezaket Erden, Beren Gençalp, Berk Yaygın, Salih Demir Ural, Emir Kaan Özkan ve Zeyno Asya Orçin gibi isimler de rol alıyor.

İlk bölümünün 4 Kasım akşamı yayınlanacak olan dizide başrol oyuncularından; Buğra Gülsoy ‘Erdem’, Hazal Kaya ‘Gece’ ve Ozan Dolunay ‘Giray’ karakterini canlandıracak.

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini konu edecek olan filmin adının ‘Misafir’ olacağı açıklandı. Senaryosunu Özge Arslan’ın uyarladığı, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği dizi 4 Kasım Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.