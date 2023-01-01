Son olarak dijital platformda yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ adlı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, ikinci kez kovid oldu. 7.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi veren Kaya, yaptığı paylaşıma “Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur” notunu düştü.

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