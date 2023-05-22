Geçtiğimiz şubat ayında kızı Süreyya Leyla’yı kucağına alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2. tur seçiminde müşahit olarak görev alacağını açıkladı. Seçim öncesi, sandık eğitimine katılan ünlü oyuncu, “Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım, online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için” ifadelerini kullandı.

Kaya, aynı zamanda “Siz de müşahit olun hadi benim canlarım” diyerek, görev almaları için takipçilerine seslendi.