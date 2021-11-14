Hazal Kaya köprüden atladı mı?

Fox TV kanalında 11 Kasım Perşembe akşamı, Misafir dizisi ilk bölümüyle ekranlardaydı. Dizi, Hazal Kaya’nın canlandırdığı ‘Gece’ karakterinin köprüden atlamasıyla başladı.





“Köprüden aşağı baktım”

Hazal Kaya, instagramda katıldığı programda köprüden atlama sahnesiyle ilgili konuştu. Ekip arkadaşları için ‘rüya bir ekip’ diyen Hazal Kaya, sahneden önce yönetmenle yaptığı konuşmada atlayacağını söylediğini ve hazırlıkların ona göre yapıldığını fakat sonradan vazgeçtiğini şu sözlerle anlattı; “Atlarım ya falan dedim ilk başta yönetmenimize ama ben yine de yüksekten çok korkarım siz yine de B planınızı yapın şu anki ruh halimle atlayacağıma inanıyorum. Tabii bu arada Acayip bir koruma sistemi var, benim oradan düşmem mümkün değil. Baya beni havada sallıyorlar aslında, hiç bir şey yok.Sonra o gün sete geldim, köprüden aşağı baktım. Hatta o anın bir fotoğrafı var. Ben burdan atlamam deyip güldüğüm bir anı yakalamışlar, kamera arkası fotoğrafçımız yakalamış. Tabii ki atlayamadım. Sadece suya atlayan dublör arkadaşımız. Onun kafa şekli de bana benziyordu, güzel oldu”

Hazal Kaya, canlı yayında verdiği söz doğrultusunda, o anda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.