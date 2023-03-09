‘Aşk-ı Memnu’, ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Bizim Hikaye’ gibi dizilerle başarısını kanıtlamış Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirmişti.

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmuştu. Kızı Leyla Süreyya’yı kucağına alan Hazal Kaya, kızıyla birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk kez kızının yüzünü gösteren Hazal Kaya’nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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