Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Balat semtinden bir daire satın alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın, yeni bir yatırım hamlesi daha yaptığı iddia edildi..

Posta’da yer alan habere göre; Yaklaşık 3 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, birlikteliklerinden Fikret Ali isimlerinde bir oğulları olan ve şimdilerde ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan oyuncu çift, özel bir site içerisinde yer alan 5 milyon TL değerinde yeni bir yazlık aldı.