Son dönemde artan korona vakalarıyla birlikte, ünlüler dünyasından da peş peşe vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

Temaslı olduğu için bir haftadır kendisini karantinaya alan Hazal Kaya, bugün yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Mart ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Eşi Ali Atay dışında evdeki herkesin pozitif çıktığını açıklayan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bugün itibariyle pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu, geçmiş olsun hepimize.”