‘Adını Feriha Koydum, ‘Bizim Hikaye’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ gibi başarılı yapımlarda rol alan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile 2019 yılında evlenmişti. Aynı yıl Fikret Ali isimli oğullarını kucağına alan çiftin, yeni bir bebekleri olacağı iddia edildi.

Ali Atay’ın Twitter hesabından paylaştığı “Çok mutluyum” yazısının ardından ikinci bebekleri olacağı söylenilen oyuncu çiftten Kaya, sessizliğini bozarak 2. Sayfa programına konuştu.

Çok mutluyum lan. — ali atay (@atayaliko) December 7, 2021

Güzel oyuncu, hamilelik iddialarını şu sözlerle yalanladı:

“İddialar doğru değil, Ali’nin attığı tweet yanlış anlaşıldı. İş ile ilgili bir gelişmeyle ilgili o tweet’i attı”