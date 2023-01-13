Son olarak Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ adlı yapımda rol alan ve kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile ikinci çocuk heyecanı yaşayan Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz gün avukatlarıyla birlikte ifade vermeye giden 32 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım notunu düştü. Kaya, bir sonraki paylaşımında ise “Avukatlarımla ifade keyfi” mesajını yazdı.

Ezgi Mola ve Musa Orhan olayı

Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği söylenerek Uzman Çavuş Musa Orhan için cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararının ardından ünlü oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” ifadelerini kullanmıştı.