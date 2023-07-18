Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Kaya ile Atay, şubat ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğinin ilk fotoğrafını 8 Mart’ta yayınlamıştı.

Ünlü isim, son olarak 7.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik kızıyla yeni bir paylaşım yaptı. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden Leyla Süreyya’nın ayağını paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı: Günaydın… bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım.