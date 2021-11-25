Misafir dizisiyle ekranlara dönen başarılı oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay’a olan aşkı hakkında konuşan Kaya, “Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali’ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden” dedi.

“Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım”

2019 yılında Ali Atay’la evlenen Hazal Kaya, aşklarının nasıl başladığını ise şu sözlerle anlattı: “Biz Ali ile Leyla ile Mecnun’un finalinde karşılaştık. Ben Ali’yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. ‘Bizimle otursana’ demişim. Ama aramızda bir şey olmadı. Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün bugün işte. Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu. Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.”

“Daha cesur hissediyorum”

Oğlu Fikret Ali’den hayatında çok şeyin değiştiğini söyleyen Hazal Kaya, “Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce ‘bunu hayatta tutmalıyım’ başlıyor. Sonra öğreniyor. Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum” açıklamasında bulundu.

“Çok batıl inancım var”

Batıl inançları olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ”Nazara karşı yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, sirkeyi içerim. Taş ovarım.” açıklamasında bulundu.