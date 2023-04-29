Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getiren Hazal Kaya, geçtiğimiz ay dade ikinci bebeğini kucağına aldı.

Hamileliğinin son günlerinde depremzedelere yardım toplayan ve oradan da doğuma giden oyuncu, bebeğine Süreyya Leyla adını verdi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya, kızının göğsünde uyuduğu anları Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya kızıyla fotoğrafını paylaşıp eşine seslendi: Hangimizden bu gen?

Güzel oyuncu yüzünü kapatıp uyuyan küçük kızıyla ilgili “Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?” sözleriyle eşi Ali Atay’a gönderme yaptı.