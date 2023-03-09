Son olarak ‘Bir Peri Masalı‘ dizisinde rol alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi yıkıma uğratan felaketle ilgili konuştu.

“İyiyiz’ demek içimden gelmiyor şu dönemde”

Hazal Filiz Küçükköse, “İyiyiz’ demek içimden gelmiyor şu dönemde. Çok zor günler geçiriyoruz. Umarım yaralarımızı hep birlikte sararız” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, paylaştığı ifadeler ardından kameralardan uzaklaştı.

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