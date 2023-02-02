Son olarak ‘Bir Peri Masalı’ adlı diziyle ekranlara gelen Hazal Filiz Küçükköse, Etiler’deki bir AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, yeni projelerinden bahsetti. Küçükköse, “Nejat İşler’in de olduğu üçleme bir proje çektik. İlki yayınlanacak. Biz üçüncü ve son bölümü de çektik. Yayınlanmasını bekliyoruz artık” dedi.

Öte yandan Deniz adında tek yumurta ikizi olan 34 yaşındaki oyuncu, kardeşi ile küçükken sık sık yer değiştirdikleri şu ifadelerle anlattı: “Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili. Şimdi alışverişteyim. Daha sonra uzun uzun hikayelerimi anlatırım.” Hazal Filiz Küçükköse, kısa bir sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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