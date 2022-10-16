Dünyayı ortak paylaştığımız hayvanlar âlemi, insan yaşamı gibi merak edilen ve araştırılan bir konudur. Hayvanların da huyları var mıdır? İnsanlar gibi onlarda değişik özelliklere sahipler midir? Gelin hep birlikte hayvanların bilmediğimiz ilginç özelliklerini ve anlamlarını inceleyelim…

1. Kedilerin göz kırpması size güvendiğini gösterir

Dünyada evcil hayvan sahibi olan insan sayısı çok fazladır. Peki evcil hayvanlarımızın yaptıkları hareketlerin anlamlarına ne kadar biliyoruz? Size öğrenebileceğiniz güzel bir bilgi vermek istiyoruz. Kediler beden diline karşı oldukça duyarlı hayvanlardır. Karşısındaki canlının beden diline göre tehdidi ya da sevgiyi algılayabilen bu hayvanlar, göz kırpmasını bir güven sinyali olarak algılarlar. Kedilere göz kırparak yaklaştığınızda sizi tehlikeli bir canlı olarak görmeyeceklerdir ve karşılığında göz kırparak size güvendiklerini göstereceklerdir.

2. Kuşlar neden dışkılarını rastgele yapıyorlar?

Kuşların vücut yapıları gereği kloak adı verilen ve “kanalizasyon” anlamına gelen bir açıklıkları bulunur. Erkek kuşların çoğunluğunun penisi bulunmaz ve cinsel birleşimi de kloaklarını dişi kuşların kloaklarına değdirerek gerçekleştirirler. Bu sebepten ötürü kuşlar, kloakları sebebiyle dışkıları geldiğinde kontrol edemezler ve olduğu gibi bırakırlar.

3. İnekler arkadaş edinmekten keyif alırlar

İneklerinde bizler gibi yakın arkadaşları vardır. Sürü otlanırken ve dolanırken arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde rahatlayan bu hayvanlar bu şekilde daha az stres yaşarlar. Ancak arkadaşları ile bağları koptuğunda stres seviyeleri artabilir ve kendilerini oldukça yalnız hissedebilirler.

4. Zürafalar, insanların duyamayacağı frekansta iletişim kurabilirler

Boyunlarının uzunluklarıyla popüler olan zürafalar kendi aralarında infrasonik ses yardımıyla, yani insanların işitemeyeceği kadar düşük frekansta olan seslerle iletişim kurabilirler. Ayrıca zürafalar bazı değişik sesleri de çıkarabilirler. Bunlar: öksürme sesi, miyavlama ve tıslama sesi olarak bilinir. Yapılan araştırmalara göre ise bir dişi zürafanın tıslaması genç bir zürafaya kızdığını ve bir erkek zürafanın öksürmesi dişi zürafaya olan sevgisini gösterir.

5. İnekten mi korkarsın köpek balığından mı?

Günlük yaşantımızın içinde daha çok yer alan inekler, köpek balıklarından daha mı az tehlikeli? Yapılan istatistiklerin sonuçlarına göre, ineklerin sizi tehdit olarak gördükleri zaman öldürme olasılığı, köpek balığının sizi öldürme olasılığından daha fazladır!

6. Ayılarda bir at gibi hızlı

Ayılar pek çok kişi tarafından hantal ve koşamayan hayvanlar olarak bilinse de, aslında bir at kadar hızlı koşabilirler.

7. Kargalar ve güvercinler bir kez gördükleri yüzü tanıyabilirler

Pek çoğumuz kargaların insan yüzlerini unutmadığını ve insanlara musallat olduğunu biliyoruzdur. Ancak güvercinler ve kuzgunlar da kendilerine karşı agresif davranışlarda bulunan insanları hafızalarına kazıyan ve bu insanlara karşı saldırgan olabilecek hayvanlardır. Aman onların düşmanı olmayın!

Hazırlayan: Ceren Yıldırım

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