Seçim öncesi son konserinde seyircisine seslenen Hayko Cepkin, 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan seçimlere değinerek şunları söyledi:

“Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. ‘Ne yapacağım acaba?’. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”