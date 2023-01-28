Meslektaşı Demir Demirkan ile Cihangir’deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Hayko Cepkin, muhabirlere “Bugün bir araya gelip sohbet etmek istedik. Her şey yolunda, konserlerimiz ve tiyatro güzel ilerliyor” dedi.

Cepkin, “Dün Ali Sunal geldi izlemeye, çok güzel övgüler verdi. Tiyatro hayalim vardı. ‘Keşke yapma imkanım olsaydı’ diyordum. Sonra elde ettim ve gururunu yaşıyorum. Başarıyla sahnelediğimiz için mutluyum, hayalini kurup da hak eden herkese nasip olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin “Müziğin her alanda yeni nesil sanatçı yetişiyor ama sizin tarzınında bir sanatçı yetişmiyor. Bunun nedeni ne sizce?” sorusuna 44 yaşındaki şarkıcı, “O bir kişiye kısmet olur hayatta arkadaşlar. Baktığınız zaman Zeki Müren de tek, Bülent Ersoy da tek. Benim gibi bir tip de Türkiye’de bir şekilde çıktı. Sevilmesi zor bir tiptir bizim yaptığımız iş, ama sevildiğin zamanda tek kalır. Bir veliahtım olursa çocuk düşünürüm” şeklinde cevap verdi.

Basın mensuplarının “Son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan bir videoda Mehmet Ali Erbil çıplak ayakla yürümüştü. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz, izlediniz mi?” sorusu üzerine ise Hayko Cepkin, “Hiç görmedim, iyi ki görmemişim” yanıtını verdi.