Filmin İstanbul galası geçtiğimiz hafta sonu (21 Ocak) Kanyon Paribu Cineverse’de gerçekleşti. “Haydi Tut Elimi” film ekibi, İstanbul galasının ardından dün (25 Ocak) Ankara’da Paribu Cineverse (Panora)’da filmi vizyon öncesi seyirciyle birlikte izledi. Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği, her yaştan izleyicinin yer aldığı galalarda, film gösterimleri boyunca kahkaların yanı sıra duygusal anlar yaşandı. Film, izleyicilerden tam not aldı.

“Haydi Tut Elimi” film ekibi; vizyon gününde (26 Ocak) Paribu Cineverse İzmir Optimum’da kurulacak özel bir platformda seyirci ile sohbet edip, fotoğraf çektirecek. Ardından filmi sinema salonunda birlikte izleyecekler.

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu

HAYDİ TUT ELİMİ filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler yer alıyor. BKM yapımı ile Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 26 Ocak itibari ile seyirciyle buluşacak olan “HAYDİ TUT ELİMİ” sürpriz sonlu hikayesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak…

“Haydi Tut Elimi” filminin konusu

İçinize umut ve sevgi aşılayacak “Haydi Tut Elimi” filminin konusu ise şöyle: Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.