Geçtiğimiz hafta sonu (11 Mayıs) Maximum Uniq Hall’de sahnelenen Güldüy Güldüy Çocuk oyununda, bu Cuma (16 Mayıs)vizyona girecek olan “Haydi Tut Elimi” filminin başrol oyuncuları Nil Özdemir, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay, Güldüy Güldüy Çocuk’un oyuncularıyla bir araya geldi.

Güldüy Güldüy Çocuk ekibinin sahnelediği skeçleri izleyen Haydi Tut Elimi filminin oyuncuları, oyun sonrası genç yeteneklerle bir araya geldi. Sohbetin ve neşeli anların eksik olmadığı bu özel buluşmada, hem filmde hem de Güldüy Güldüy Çocuk ekibinde yer alan Ezo Sunal da oyunculara eşlik etti.

Usta oyuncular ve Güldüy Güldüy Çocuk’un yetenekli ekibini bir araya getiren “Haydi Tut Elimi”, dans, müzik, takım ruhu ve yardımseverlik temaları etrafında şekillenen, keyifli ve heyecan dolu bir macera filmi…

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’unpaylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu HAYDİ TUT ELİMİ filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler yer alıyor.

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

BKM yapımı ile Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 16 Mayıs’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak olan “HAYDİ TUT ELİMİ”, sürpriz sonlu hikayesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak.