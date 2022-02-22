Haydar Dümen, geçtiğimiz günlerde 92 yaşında Kovid-19 sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen’in sevenlerini ve sektörü üzen vefatı sonrası miras kavgası başladı.

Gayrimenkul zengini olduğu bilinen Haydar Dümen’in vefatı öncesi bütün mallarının satışının yapılması üzere malları emlakçıya devrettiği iddia edildi. Dümen’in ölümü sonrası 100 milyon TL değerindeki mülkün emlakçı üzerinde kalması sonrası Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen eşinin mirasını geri almak amacıyla hukuk mücadelesi için kolları sıvadı.

Haydar Dümen’in Beyoğlu Sıraselviler’de olan muayenehanesine ek olarak aynı bölgede daire, dükkan ve bina gibi çok sayıda mülkü bulunuyordu.

Bu büyük miras kavgasıyla ilgili Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Karahan konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ömer Karahan, ” Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor.

Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira… Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen’in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira…” şeklinde açıklama yaptığı köşe yazısında Gül Dümen’e ulaşamadığını ancak hakkın yerini bulacağına inandığını belirtti.