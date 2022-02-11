Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, 91 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberi, gazeteci Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun yıllar Posta gazetesinde yazan Dümen, okuyuculara cinsellik konusunda verdiği tavsiye ve çözümlerle tanınıyordu.

Haydar dümen kimdir?

Psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, 1930’da Uşak’ta doğdu. Afyon Lisesi’nden 1948 yılında mezun oldu ve 1955’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

1958’de nöropsikiyatri uzmanı olan Haydar Dümen, 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu.

Ünlü seksoloji uzmanı, Türkiye’nin Güzin Abla’dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.