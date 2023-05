Dalga sesleri, ışıl ışıl parlayan güneş ve rüzgarın akışına teslim olan bir ALL ekibi. İrem Helvacıoğlu ile tam olarak bahar havasını soluduğumuz bir gündeyiz. Ilık bir esinti, bir şeyler fısıldıyor gibi. Beyaz perdeler uçuşuyor, ufak detaylar kusursuz bir çekim için hazır duruşta bekliyor. Heyecanımızı üzerimizden atıp, su gibi akıp gidecek olan bu çekime kendimizi teslim ediyoruz. İrem Helvacıoğlu’nun tam olarak tanımlayamadığımız bir aurası var. Duru güzelliği, bakışlarındaki keskinliği, kendinden emin duruşu… Görünümünü tamamlayan her bir detay, göz göze gelenlerde yeniden bakma refleksi oluşturuyor. Son zamanlarda ‘’Yürek Çıkmazı’’ dizisi ile başka bir İrem ile karşılaşıyoruz. Her projeyle beslediği kariyerine bu defa farklı bir renk katıyor. Onu ilerleyen günlerde çok daha farklı projelerde göreceğimize inanıyoruz. Çünkü o, ‘’Benden her an her şey beklenebilir. O anki ruh halime uygunsa ve aklıma yatıyorsa her deneyime açık olabilirim.’’ sözleriyle cesur bir star olduğunun altını çiziyor. Öyleyse onu ters köşeleriyle daha yakından tanımaya başlayabiliriz.

Yoğun bir dönemde yakalıyoruz seni. Peki bu yoğunluğunun içinde emeklerinin karşılığını alabiliyor musun?

Sadece yoğun olmak emeğinin karşılığını alabilmek için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda keyifle çalışmak, oyuncu ve ekip uyumunu yakalamak, karakter ruhunu bulup seyirciden olumlu karşılık almak gerekiyor. İşte bunların karşılığında tadını çıkarabiliyorsun emeğinin. O zamanda önemli olan şey; yoğunluk değil üretkenlik oluyor.

“Yürek Çıkmazı” farklı bir senaryoyu izleyiciyle buluşturuyor. Bu projede en çok seni ne bağlıyor oyunculuğuna?

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan “Yürek Çıkmazı” dizisinin dünyasını ilk kurmaya başladığımızda o kadar sağlam oluştu ki düşüncelerim. Ben de o düşüncelerime inanmaya devam ediyorum. Çok güzel bir ekip, oyuncu kadrosu, partnerim…

İlerleyen dönemlerde senden bir ters köşe bekleyebilir miyiz? Radikal bir karar ile bizi şaşırtabilecek bir karar alma potansiyelini merak ediyoruz.

Benden her an her şey beklenebilir. O anki ruh halime uygunsa ve aklıma yatıyorsa her deneyime açık olabilirim. Bu biraz da mesleğimle alakalı olabilir tabii. Bilmediğim denizler, henüz tatmadığım heyecanlar demektir.

Kaçınılmaz bir gerçek ile baş başayız. Sosyal medya hesaplarımız ikinci bir kimliğimiz artık. Sen kimliğini yaratırken sadece istediğin yönlerini mi gösteriyorsun yoksa olduğu gibi mi olmayı tercih ediyorsun?

Artık gerçeklik algısının değiştiğini, insanların tahammül ve dikkat süresinin tamamen azaldığını düşünüyorum. Hatta bununla ilgili makaleler de okudum. Olmadığım biri gibi davranmak benim için çok zor. Dikkat çekmek için sosyal medyada yapılanlara hayret ediyorum. Çünkü benim için kendim olmak popüler olmaktan daha önemli.

Manipülasyon gücüne sahip aslında o dünya. Çıkan bir haber, paylaştığın bir fotoğraf bir anda kartopu etkisi yaratabiliyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?

İki tane kurt varmış ve sürekli kavga ederlermiş. Biri karanlığa ve umutsuzluğa, diğeri ise aydınlığa ve umuda odaklıymış. Hangi kurt galip gelmiş dersiniz? Cevabı; ‘’Hangisini besliyorsan o.’’ Gücü nasıl yönlendirirseniz size o şekilde döner. Ben iyi taraflarına odaklanıyorum ve böylece sanki iyilik de çoğalıyor. İhtiyacı olan birinin hayatına bu mecradan dokunabiliyorsam ve paylaşarak yardımların artmasını sağlayabiliyorsam, güç çok daha olumlu bir anlam kazanmaz mı?

Röportajın tamamı ALL Mayıs 2023 sayısında…

