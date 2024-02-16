Quentin Tarantino’nun ‘Django Unchained’ (Zincirsiz) filminin, kendi yazdığı çizgi roman olan Django/Zorro, devam filmi niteliğinde 2019 yılında beyaz perdeye taşınacağı açıklanmıştı.

Tarantino, senaryo için komedyen Jerrod Carmichael ve daha önce de 1998’de ‘The Mask of Zorro’ da ve 2005’te ‘The Legend of Zorro’ da Zoro karakterine hayat veren Antonio Banderas ile görüşme sağlamıştı.

Quentin Tarantino, Django Unchained’in ardından Matt Wagner ile beraber Django/Zorro çizgi roman yazmış ve eseri 2015’te okuyucularla buluşturmuştu. Bu çizgi romanı beyaz perdeye taşıma planları ilk olarak 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak Tarantino’nun film için talep ettiği bütçe 500 milyon dolar olduğundan bir stüdyonun böylesine büyük bir meblağı karşılaması pek olası görünmemekte.

Bu konu ile ilgili konuşan Jerrod Carmichael, Quentin Tarantino için “Quentin sevdiğim bir deli ve onunla zaman geçirebildiğim için mutluyum” dedi. ‘Django/Zorro’ hakkında ise “İnanılmaz bir senaryoydu. Sony’nin anlamasını çok isterim, ama bunun imkansızlığını da anlıyorum. Yine de 500 milyon dolarlık bir film yazdığımızı düşünüyorum.” söylemlerinde bulundu.