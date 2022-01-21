Hayat Bilgisi dizisinde Barbi Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem’in değişimi görenleri şaşırttı.

37 yaşındaki güzel oyuncu İpek Erdem instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hayranlarından beğeni topladı.

Bir dönem Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.

İpek Erdem geçtiğimiz aylarda kısacık kestirdiği saçlarının uzadığı ve güzelliğine güzellik kattığı görüldü.