Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi.

Uzun süredir birlikte olan ikili Yunanistan’da evlendi. Modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina’da nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını “Hayatımızın en gürültülü evet’i” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Serhan Arslan, Hayat Bilgisi’nin ardından ‘Cennet Mahallesi’, ‘Akasya Durağı’, ‘Emret Komutanım’ ve ‘Avrupa Yakası’ gibi dizilerde de rol almıştı.

İlginizi çekebilir: