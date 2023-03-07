TFF 2. Lig’de karşı karşıya gelen ve yaşanan olaylar nedeniyle ülke gündemine damga vuran maçta Bursaspor tribünleri, Amdesporlu futbolcuları hedef aldı. Yabancı cisimlerin fırlatıldığı futbolculardan Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Öte yandan Yöndem’in sözlerini kendi hesabından yayınlayan oyuncu Hayal Köseoğlu da konuyla ilgili düşünceleri dile getirdi.

Amedsporlu Muhammet Raşit’in maç bittikten sonra sonra sözlerini Instagram hesabından paylaşarak ırkçılık yapılmasına tepki gösteren Köseoğlu, “Irkçılık büyüyen eğitimsiz kitleler, kadın cinayetleri ve cinsiyetçilik; sistem sorunudur ve politiktir” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki genç futbolcu, yaptığı paylaşımda “Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa’ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum. Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız” demişti.