‘Mucize Doktor’ dizisindeki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından “Yeme bozuklukları havalı değildir” yazdığı elbisesiyle verdiği pozları yayınlayarak yaşadığı rahatsızlıkları takipçilerine anlattı.

Köseoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye. Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim ama kendimi çok iyi hissettim. İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, en iyisi olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla ‘eating disorders are not cool’ yazıyor. (yeme bozuklukları havalı değildir) Çünkü ne kadar inkar etsek de ‘bugün hiçbir şey yemedim ya’ demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz”

Güzel oyuncu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece. Bu, küçük Hayalciğe teşekkür postudur. Hep kafanın dikine gittin, hep de gitmeye devam et. Yol orası.”