Ülke genelinde sıcaklık hissedilir derecede yükseldi ve İstanbul’da önceki gün hava 39 derece olarak ölçüldü. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve 2.1 milyon takipçisi bulunan Ata Demirer, bu kavurucu sıcaklara kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürürken, ’40 derece sıcaklık’ emojisiyle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Ayrıca Ata Demirer, senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı ‘Eyvah Eyvah’ serisi, ‘Bursa Bülbülü’, ‘Hedefim Sensin’ ve ‘Niyazi Gül Dörtnala’ filmlerinden kareler paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sıcak havada sokak hayvanlarını da unutmayan Demirer, “Hayvan dostlarımıza muhakkak su koyalım” şeklindeki çağrısıyla da takdir topladı.