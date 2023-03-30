Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki Hava Muhalefeti filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi değerli isimler yer alıyor.

Güldür Güldür Show’un yaratıcı ekibi tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılan “Hava Muhalefeti” filminin konusu ise şöyle;

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

Yüksek dozda kahkaha vadeden HAVA MUHALEFETİ filmi, yıldız oyuncu kadrosuyla 14 Nisan’da sinemalarda!