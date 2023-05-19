Berton Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Ömer Faruk Yardımcı’nın senaryosunu yazdığı ve Mirsad Herovic’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hatıran Yeter’ filminin çekimleri başladı. Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ı başrollerde göreceğimiz yapım, aynı zamanda Herovic’in yürüttüğü 2023 yılının en yüksek bütçeli filmi olma niteliği taşıyor.

Hatıran Yeter, 9 haftalık hazırlık sürecinin ardından Bursa’nın Mudanya ve Triliçe ilçelerinde yaklaşık 10 haftalık bir çekim sürecine girdi.

Vizyon tarihi Ocak 2024 olarak belirlenen proje, yılın en iddialı dram filmi olmasının haricinde, seslerini duyamadığımız özel gereksinimli vatandaşların sesi olmak, hatıralarını paylaşmak gibi bir amaca da sahip.