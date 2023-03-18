Ünlü oyuncu Hatice Şendil, önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan depremzede çocukları ziyaret ederek, çocuklara oyuncak getiren Şendil, bu konunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Hepimiz için zor bir şeydi. Zaten uzun zamandır derinden etkileyen, üzen konular bunlar. O yüzden de bu süreçte yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarifi zor bir duyguydu onların yanına gittiğimde. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürece. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece onlar için ne yapmak gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz.”

Eşi Burak Sağyaşar ile birlikte deprem bölgesine okul yaptıracağı yönünde çıkan haberler sorulan 39 yaşındaki oyuncu, “Bunu Burak cevaplasa daha doğru olur. Çünkü, yapımcı arkadaşları ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracaklar” dedikten sonra arkadaşları ile vedalaşıp aracına bindi.