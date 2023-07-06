Ünlü oyuncu Burak Sağyaşar eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile tatil için Bodrum’u tercih etti. Çift geçtiğimiz gün Gündoğan’daki bir beach’te objektiflere takıldı.

Ailesiyle birlikte renkli görüntüler veren oyuncu, bir süre kaldıkları iskelenin merdivenlerinden oturduktan sonra kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Bir süre yüzdükten sonra sudan çıkan Şendil, oğlu Can’ı havluyla kurulamak isterken ayağı takılarak yere düştü. O anlar kameralara işte böyle yansıdı…