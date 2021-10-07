Hatay Mutfağı 10. Kez İstanbul’da

Hatay mutfağının yöresel lezzetleri İstanbullularla buluştu. Vatandaşlara yaklaşık 4 bin porsiyon künefe dağıtılan etkinlikte, Hatay’ın kültürü tanıtıldı.

Yöresel lezzetler denilince akla ilk gelen il olan Hatay mutfağının lezzetleri Hatay Valiliği ve İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 10. İstanbul’da Hatay Günleri başladı.

Hatay’ın tarihi, ekonomisi ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği himayesinde, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İstanbul’da Hatay Günleri başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınarak tescillenen Hatay mutfağının yöresel lezzetleri İstanbullularla buluştu. Vatandaşlara yaklaşık 4 bin porsiyon künefe dağıtılan etkinlikte, Hatay’ın kültürü tanıtıldı.