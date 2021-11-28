İntihar ettiği iddia edilen şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Özer’in, köpeği Hurma’nın ölümünden sonra kendini toparlamakta zorlandığı ve geçtiğimiz akşam saatlerinde panik atak geçirerek Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının bir takım ilaçlar içerek intihar etmeye çalıştığı söylediklerini yalanlayan menajeri Haluk Şentürk konuyla ilgili “Şu anda hastanede… Köpeği için çok üzülmüştü. İntihar yok. Serum alıyor. Sağlık durumu iyi”