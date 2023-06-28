‘Camdaki Kız’, ‘Kırmızı Oda’ ve ‘Yalı Çapkını’ gibi reyting rekorları kıran projeleri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir damarında tıkanıklık olduğu öğrenilen ve ameliyata alınan ünlü isim, taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.

“Hayat bana bir şans daha verdi” diyen Budayıcıoğlu, “Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim” dedi.

Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarının mesajlarından sonra yeni bir paylaşımda daha bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, “Paylaşımımın altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz, yürekten desteğiniz beni çok güçlü ve değerli hissettirdi. Zamanında müdahale edildiği için şimdi iyiyim. Hepinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız… Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.