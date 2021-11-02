Hastane yetkililerinin Ceren Hindistan’a açtığı dava sonuçlandı

2018 yılında böbreğinde tümor olduğu tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi görmesini istemeyen Ceren Hindistan, hastane çalışanları tarafından dava edilmişti. Arya’nın koruma altına alınmasını için mahkemeye başvuran hastane hastane yetkililerini sevindirecek haber geldi.

Bilirkişi raporu geldi

Mahkemenin aldığı bilirkişi raporuna göre; 6 yaşındaki Arya’nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği fakat sonrasında herhangi bir sağlık problemi yaşamayacağının kesin bir garantisi olmadığı bildirildi

Mahkeme, Ceren Hindistan’ın 2022 yılının Nisan ayına kadar 3 ayda bir, kızını sağlık kontrolünden geçirip, aldığı sağlık raporunu mahkemeye sunmasına karar verdi.