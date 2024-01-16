Deniz Sağdıç’ın “Sanat İyileştirir” isimli sergisine; Şahika Ercümen, Nefise Karatay, Şebnem Dönmez, Onur Büyüktopçu, Cihan Nacar, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Gizem Hatipoğlu, Merve Sevi, Nisa Bölükbaşı ve Simay Rasimoğlu başta olmak üzere pek çok ünlü isim ve basın mensubu katılım gösterdi. Sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanan, sanatı bazı tedavi süreçlerine entegre eden Memorial Sağlık Grubu, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç’ın kendine ait üslubuyla ürettiği portre eserlere ev sahipliği yapıyor.

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Deniz Sağdıç, her türlü kullanılmış objeyi ve atık malzemeleri sanatın iyileştirici gücünden ilham alarak portre eserlere dönüştürüyor. Sanatçının, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle ürettiği tablolar, yeniden değerlendirebilir, doğaya dost ve sürdürülebilir bir sanat zeminini ifade ediyor.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, sanatsal çalışmaların ve hastane içine konumlandırılan sanat alanlarının, hastalara moral veren ve tedavi süreçlerini destekleyen etkinlikler olduğunu söyledi. 7’den 70’e herkesin sanatla buluşacağı etkinliklerin önemine de değinen Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak, sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sanat ve sanatçı dostu hastanelerimizle sanatın iyileştirici gücünden ilham alıyor, sanat dünyasına yeni eserler kazandırıyoruz. Yalnızca insana değil, çevreye ve sanata duyarlı bir anlayışla inşa edilen hastanelerimiz, 18 yıl boyunca pek çok sanat eseri ve sergiye ev sahipliği yaptı. Hastalarımız ve yakınları tedavi dönemlerini, sanatla iç içe bir ortamda ve pozitif bir enerjiyle geçiriyor. Çünkü sanat galerilerimizde hastaların gün içinde moral bulmasını sağlamak, motivasyonlarını yükseltmek bizim için ayrı bir sorumluluk. Kurumumuzun DNA’sında yer alan kavramlarla birlikte sanata, çevreye ve topluma fayda sağlamak asli görevimizden biri. Bu nedenle sanatın, ruh ve beden sağlığı üzerindeki sihirli etkisini hastanelerimize taşımaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı.