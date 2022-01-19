YouTube‘da kendi kanalı üzerinden yayınladığı ‘Konuşanlar‘ programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı‘nın dijital platformu Exxen‘e transfer olan Hasan Can Kaya’nın ülkemizde gördüğü ilgiyi yurtdışında da görüyor.

Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Hasan Can’ın biletleri jet hızında tükendi.

Hasan Can Kaya’nın 9 ülkeyi gezeceği Avrupa turnesinde biletler 1 hafta içinde tükendi. Yurt dışında da yoğun ilgiyle karşılaşan Hasan Can Kaya’nın gösterisi kapalı gişe oynuyor.