Esra Sönmezer’in “Pembe Pijama” programının bu haftaki konuğu, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay oldu. Canlı yayına pijamaları ile katılan Akay, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı ve canlı yayında sevilen şarkılarını da söyledi.

Akay hakkında kamu davası açılması talep edildi!

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından magazinin gündemine oturan oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında çeşitli haberler yaparak evliliğini ortaya çıkaran Onur Akay’ın peşine düştü. Miraloğlu, mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Miraloğlu’nun şimdi ise Onur Akay’ı savcılığa şikâyet ettiği öğrenildi. Canlı yayına polise verdiği ifade tutanağı ile katılan Onur Akay’ın, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği’ne ifade verdiği ortaya çıktı. Meltem Miraloğlu’nun, avukatı aracılığı ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan, Onur Akay hakkında kamu davası açılmasını talep ettiği öğrenildi.

Villayı satan ünlü oyuncu kim?

Onur Akay, geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısı yazarak, Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’de yayımlanmaya başlayan “Konuşanlar” programıyla büyük ilgi gören Hasan Can Kaya’nın, 40 milyon TL’ye villa aldığını ve kredisine Acun Ilıcalı’nın kefil olduğunu iddia etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayla ilgili kendisini vergi dairesinden aradıklarını söyleyen Akay, “Beni yalanlamadılar çünkü haber doğru. Bu arada Hasan Can Kaya, aldığı 40 milyonluk villayı ünlü bir oyuncudan satın aldı. Bu arada çok ilginç bir olay yaşandı. Villayı alan Hasan Can Kaya ama vergi dairesi beni arıyor. Vergi Dairesi Başkanı randevu verdi ve cuma günü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na gideceğim. Yazımı ihbar kabul etmişler. Bana da bazı sorular soracaklarmış ve daha sonra Hasan Can Kaya ile ilgili işlem yapacaklarmış.” ifadelerini kullandı. O oyuncunun kim olduğu merak edilirken Akay, Kaya’ya villayı satan ünlü oyuncunun adını ısrarlara rağmen açıklamadı.