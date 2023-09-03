Son dönemde stand-up gösterileri ile adından sıkça söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam yemeği için kız kardeşi ile birlikte AVM’ye gelen Kaya, tek başına poz vermeyi tercih etti.

‘Çok Aşk’ filminin vizyona gireceğini açıklayan Kaya, “Sonbahar gibi çok zorlu bir zamanda vizyona giriyoruz güzel geri dönüşleri bekliyorum, ayrıca Kanada ve Avustralya turnem var. Bu arada program çekimleri başladı yoğun bir tempoda devam ediyoruz” şeklinde konuştu.