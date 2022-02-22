Youtube’da yaptığı “Konuşanlar” isimli programla özellikle gençlerin ilgisini çeken ve yaptığı talkshow formatlı programı Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform Exxen’e taşıyan Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi’nden davet alarak farkını kanıtlamış oldu.

Kaya, dünya’nın en iyi eğitim kurumlarının başında gelen Oxford Üniversitesi’nin gerçekleştireceği “Evrensel Mizah” söyleşisinde uluslararası alandan dinleyicilerle buluşarak dünyanın farklı yerlerindeki insanların neye ve neden güldükleri gibi konuları katılımcılarla değerlendirecek. Oldukça prestijli ve dünyaca tanınan isimlerin söyleşilerine ev sahipliği yapan Oxford Union 22 Şubat’ta bu kez Hasan Can Kaya’yı misafir edecek.

Aynı zamanda senarist ve yönetmenlik yapan Kaya’yı izlemeye gelen öğrenci ve akademisyenler Hasan Can Kaya ile özdeşleşen siyah kravat takacak.