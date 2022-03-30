Hasan Can Kaya, ‘Stand Up Party’ gösterisiyle İstanbul sahnelerine dönüş yaptı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü komedyen, yeni projesi hakkında detaylar verdi. Önümüzdeki yaz senaryosunu kendisinin yazdığı romantik komedi türünde sinema filmi yapacağını belirten Kaya, “Ben senarist kökenliyim, uzun yıllar geçimimi zaten bu şekilde sağladım. Romantik komedi yapacağız, haziran ayında ön hazırlık başlayacak, temmuz ayında sete çıkacağız. 2023 sömestr başında vizyona girmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım tüm motivasyonum onun üzerine, dilerim yıllarca izleyip gurur duyacağımız bir iş olur. Tabii ki insan bildiğini daha iyi yazar. Genelde seyircinin bunlar da benim başımdan geçmişti diyeceği şeyler yazmak istiyorum” dedi.