Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afet bölgesi için yardım eden isimlerden biri de Hasan Can Kaya oldu. Malatyalı olan ünlü isim, sezon boyunca devam eden ‘Konuşanlar’ programı ekibi ve seyircisiyle beraber bölge için yürütülen yardım çalışmalarına destek verdi.

Bu yardımlar neticesinde 1 milyon TL’yi aşkın maddi destek ve burs yardımlarına bulunuldu. 33 yaşındaki komedyen, ayrıca deprem zamanında tüm eğitim ve öğretimini karşılayacağını duyurduğu 11 öğrenciyle de irtibata geçerek destekte bulunmaya da devam ediyor.