Geçtiğimiz akşam Ulus’ta çevirmeye takılan Hasan Can Kaya, polis memurlarına selam vererek alkol kontrolüne gird. Görüntü almaya çalışan muhabirlere “Arkadaşlar setten geliyorum. Konuşanlar’ı çektik. Bu yüzden de alkol çıkmaz bende” diyen Kaya, alkolmetreye üfledi.

Söylediği gibi sıfır promil çıkan 32 yaşındaki komedyen alkolmetreyi kendisine gösteren polislere “Bana değil, basın mensuplarına gösterin. Gördüğünüz gibi alkol yok. Alkol kullanırken asla araç kullanmam. Kolay gelsin sizlere” diyerek evinin yolunu tuttu.